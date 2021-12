Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Vergessenes Essen auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:00 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in einer Wohnung im Wacholderweg geführt. Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr versuchten die vier Bewohner den Brand mit Wasser zu löschen und sorgten dabei für starke Rauch- und Rußentwicklung. Die Feuerwehr Leonberg war mit 25 Einsatzkräften schnell vor Ort. Die Bewohner blieben unverletzt. Durch Ruß- und Hitzeeinwirkung entstand in der Küche der Wohnung ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Die Räume waren nach entsprechender Belüftung weiter bewohnbar.

