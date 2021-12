Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstagabend im Tatzeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkten Audi. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.500,- Euro.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, 07154-1313-0, in Verbindung zu setzen.

