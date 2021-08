Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Ellhofen: Panne mit gestohlenem Auto

Ein seit knapp zwei Wochen in Bayern gestohlenes Auto tauchte am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Ellhofen wieder auf. Eine Streife bemerkte das Fahrzeug gegen 15 Uhr in einer Behelfsausfahrt und fragte den Fahrer nach dem Anlass. Der 26-Jährige gab an eine Panne gehabt zu haben. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Peugeot als gestohlen gemeldet und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Heilbronn: Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Auf einem Radweg entlang des Neckars in Heilbronn stießen am Mittwochabend ein Fußgänger und ein Rennradfahrer zusammen. Der 49-Jährige radelte auf dem Neckartalradweg in Richtung Frankenbach und bemerkte wohl einen 53-Jährigen, der über eine Böschung den Geh- und Fahrradweg betrat, nicht rechtzeitig. Beide Männer kollidierten miteinander, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Bad Rappenau-Obergimpern: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine 69-Jährige am Mittwochmittag bei einem Unfall in Bad Rappenau-Obergimpern. Der 78 Jahre alte Fahrer eines Nissan war gegen 13 Uhr auf der Prof.-Kühne-Straße in Richtung der Hauptstraße unterwegs. Dort wollte er nach links in die Straße einbiegen, bemerkte dabei aber wohl nicht den VW der 69-Jährigen, der bereits auf der Hauptstraße fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der an beiden Autos jeweils Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Der 78-Jährige blieb unverletzt.

Heilbronn: Einbruch in Gartenhaus

In einer Heilbronner Schrebergartenkolonie brachen Unbekannte am Dienstag oder Mittwoch in ein Gartenhaus ein. Zwischen 20.30 Uhr am Dienstagabend und 20.45 Uhr am Mittwoch betraten der oder die Täter das Gelände an der Sontheimer Landwehr und gingen dann zu einer Parzelle. Dort wurde ein Fenster zu der Gartenhütte geöffnet und anschließend das Innere nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 2500 zu melden.

