POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Farbschmierer unterwegs

In der Nacht von Montag auf Dienstag zogen ein oder mehrere unbekannte Schmierfinken durch die Großgartacher Straße in Heilbronn-Böckingen. Die Täter hinterließen an den Fassaden zahlreicher Häuser und an einem Stromkasten ihre Kürzel und verursachten so Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Dabei schrieben die Unbekannten vermehrt die Worte "ABK", "Youth" und "Camo". Zeugen die Hinweise auf die "Graffiti-Künstler" geben können und Personen, die an ihrem Eigentum ebensolche Aufschriften entdeckt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 in Verbindung zu setzen.

Weinsberg: Suche nach vermisster Seniorin

Eine 83-Jährige aus Weinsberg ist seit Dienstagnachmittag verschwunden. Die Frau brach gegen 14 Uhr zu Spaziergängen in den Weinbergen rund um Weinsberg auf und kehrte von dort nicht wieder nach Hause zurück. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen mit Hunden, einem Hubschrauber und dem Einsatz von Drohnen verliefen bislang erfolglos. Herta K. wird als etwa 1,50 Meter groß beschrieben. Sie hat eine hagere Statur weiß/ graue Haare, die bis zum Nacken reichen und trug bei ihrem Verschwinden eine bunte Bluse, eine helle Hose und helle Schuhe. Ein Lichtbild ist unter folgendem Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/weinsberg-vermisstenfahndung/ Zeugen, die die Vermisste gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

