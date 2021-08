Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Lagerschuppen brannte

Dringend nach Zeugen sucht die Polizei Tauberbischofsheim nach dem Brand eines Lagerschuppens am Dienstagvormittag in Wittigshausen. Kurz vor elf Uhr wurde der Rettungsleitstelle gemeldet, dass ein Gebäude in der Nähe des Wittighausener Sportplatzes in Flammen steht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro an dem Anbau eines Vereinsheimes. Personen kamen nicht zu Schaden. Da der Brand offenbar an mehreren Stellen in dem Schuppen gleichzeitig ausbrach, liegt der Verdacht nahe, dass das Feuer gelegt wurde. Die Polizei Tauberbischofsheim geht diesem Verdacht nach und sucht Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Brand verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinwiese gehen an die Telefonnummer 09341 81-0.

