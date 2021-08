Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.08.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kradfahrer schlagen VW-Frontscheibe ein

Eine beschädigte Frontscheibe an einem VW Passat beschäftigt aktuell die Polizei Bad Mergentheim. Am Montagnachmittag beobachtete eine Zeugin, wie ein mit zwei Personen besetztes Krad im Eisenbergweg in Bad Mergentheim neben dem VW anhielt. Anschließend stieg der Sozius von der Maschine ab und schlug mit einem unbekannten Gegenstand auf die Frontscheibe des Autos ein. Dabei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefonnummer 07931 54990.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell