Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Schrottsammler im Hochwassergebiet

Leichlingen (ots)

Am Montag (26.07.) suchten zwei Diebe gegen 12:00 Uhr auf der Neukirchner Straße in den durch das Hochwasser entstandenen Schrott-Anhäufungen nach Kabeln und Elektrogeräten. In dem Fahrzeug der beiden Männer befanden sich bereits Elektrogeräte, deren Herkunft jedoch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte. Die beiden Männer erhielten einen Platzverweis für das gesamte Stadtgebiet. (mw)

