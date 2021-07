Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Müllcontainer zerstört: 9000 Euro Schaden

Overath (ots)

Am Sonntag (25.07.) brannten gegen 14:30 Uhr mehrere Müllcontainer auf einem Schulkomplex in der Straße Cyriax. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Insgesamt wurden circa 16-18 Mülltonnen zerstört; der Schaden wird auf 9000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell