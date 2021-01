Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, 02.01.2021, wurde gegen 10:55 Uhr der 33-jährige Fahrer eines Peugeot in der Kiesstraße in Neustadt an der Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der Fahrzeugführer, trotz mehrjährigem Aufenthalts in Deutschland, lediglich eine ausländische, nicht-europäische, Fahrerlaubnis vorzeigen. Da nicht-europäische Führerscheine nach einem halben Jahr in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden müssen, und der Mann dies versäumt hatte, wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

