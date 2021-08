Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Beschädigungen auf Basketballplatz

Auf einem Basketballplatz in Tauberbischofsheim haben Unbekannte die Schutzpolster der Befestigungsmasten eines Basketballkorbes beschädigt. Dieser befindet sich an einem Schulzentrum in der Pestalozziallee. Im Zeitraum von Montag, 16 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, zerschnitten die Unbekannten die Ummantelung an dem Pfosten. Außerdem brannten sie die Schaumstofffüllung an einem anderen Pfosten an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

