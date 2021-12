Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfall mit einer leichtverletzen Person und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 21:15 Uhr befuhr eine 24jährige VW Polo Fahrerin die Straße Vorstadt in Gärtringen in Richtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kollidierte sie mit der rechten Fahrzeugseite ihres VW mit einem dort geparkten Mercedes. Durch den Unfall verletzte sich die 24jährige Fahrerin leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden beträgt circa 20000 Euro.

