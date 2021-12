Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 11:45 Uhr in der Überleitung von der A8 aus Richtung Karlsruhe auf die A81 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auffahrunfall. Am Beginn des Engelbergtunnels musste ein 26-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer verkehrsbedingt stark und bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 52-jähriger Opel-Lenker erkannte dies rechtzeitig und bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab. Auch eine hinter dem Opel fahrende 62-jährige VW-Lenkerin bremste und kam rechtzeitig zum Stillstand. Der hinter dieser fahrenden 45-jährigen BMW-Fahrerin gelang es jedoch aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nicht ein Auffahren auf den zu verhindern. In der Folge wurde die VW-Fahrerin auf den Opel-Lenker und dieser wiederum auf den Mercedes-Fahrer aufgeschoben. Durch den Aufprall wurden die 62-jährige VW-Fahrerin sowie ihre 62-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 12.000 Euro.

