POL-PPWP: Unfall in der Lauterstraße - wer hatte "Rot"?

In der Lauterstraße hat es am Freitagmorgen auf einer Ampelkreuzung gekracht. In Höhe der Einmündung zum Benzinoring kollidierten gegen 7 Uhr zwei Pkw - der eine wollte geradeaus, der andere kreuzte die Fahrbahn, um abzubiegen. Da vermutlich einer der Unfallbeteiligten das Rotlicht an der Ampel missachtete, sucht die Polizei nach Zeugen, die helfen können, die Abläufe zu klären.

Fest steht bislang, dass eine 63-jährige Frau mit ihrem Ford Fiesta von der Ludwigstraße in Richtung Lauterstraße fuhr und die Ampelkreuzung geradeaus passieren wollte. Ein 31-jähriger Autofahrer, der mit seinem VW Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs war, wollte seinerseits an der Ampel nach links in den Benzinoring abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

Die Ford-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und klagte auch über Schmerzen, weshalb der Rettungsdienst verständigt und die Frau ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Durch den Unfall kam es im morgendlichen Berufsverkehr in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen. Erst nach 8 Uhr konnte der Verkehr wieder frei fließen.

Bei den ersten Befragungen vor Ort gaben sowohl die Fiesta-Fahrerin als auch der Golf-Fahrer an, dass die Ampel für ihre Fahrtrichtung "Grün" angezeigt habe. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass einer der beiden "Rot" hatte. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

