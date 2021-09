Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch kam es in Wilhelmshaven zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten. Am Vormittag beobachteten Zeugen, wie ein 49-jähriger Wilhelmshavener Wahlplakate von einem Laternenmast in der Salzastraße riss. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten ihn auf frischer Tat antreffen. Um 16:45 Uhr steckten bislang unbekannte Täter zwei Wahlplakate in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Brand. In der Schaarreihe wurden, im Zeitraum von 00:00 bis 17:15 Uhr, zwei Wahlplakate beschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell