POL-WHV: Aktion "Kleine gelbe Füße" - Augen auf zum Schulanfang

Endlich war es soweit - für die Schulanfängerinnen und -anfänger begann an diesem Montag mit dem ersten richtigen Schultag ein neuer und spannender Lebensabschnitt. Doch nicht nur die Schule, auch der Straßenverkehr stellt viele der Kinder vor neue Herausforderungen. Die Polizei versucht den Schulweg so sicher wie möglich zu gestalten; aus diesem Grund startet auch dieses Jahr wieder die Aktion "Kleine Gelbe Füße". "Hierzu sprühen wir zum Schulanfang Farbmarkierungen in Form von kleinen gelben Füßen auf die Wege", erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats Varel. Die Kinder lernen, dass sie dort anhalten müssen, wo die Füße auf den Fußweg gesprüht sind. An diesen Punkten vergewissern sie sich, dass kein Auto kommt, bevor sie die Straße überqueren. Doch auch, wenn die "Kleinen gelben Füße" von Kindern und Eltern gleichermaßen gut angenommen werden, sind Autofahrer gerade zum Schulanfang besonders gefordert, sich rücksichtsvoll und achtsam zu verhalten. Die Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde hat in Kooperation mit der Stadt Varel und den Bauhöfen der Gemeinden 22 Verkehrsbanner mit der Aufschrift "Achten Sie auf Kinder" angebracht. Die Polizei gibt darüber hinaus einige Tipps für einen sicheren Schulweg: - Fahren Sie vorausschauend und seien Sie stets bremsbereit. - Üben Sie rechtzeitig mit Ihren Kindern, damit sie die Gefahren im Straßenverkehr erkennen und vermeiden. - Nehmen Sie sich die "Kleinen gelben Füße" zur Hilfe. - Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschnallt ist. Lassen Sie ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen und achten Sie auf Radfahrer sowie bestehende Halt- und Parkverstöße. Die Polizei wünscht den Kindern einen guten Schulstart und bedankt sich bei den "Großen" für die Rücksichtnahme.

