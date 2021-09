Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungen in Wilhelmshaven und Jever - Polizei weist auf mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen hin

Wilhelmshaven/Jever (ots)

"Klima-Demonstration" in Jever Am morgigen Freitag findet von 17:00 bis voraussichtlich 19:00 Uhr eine Versammlung mit dem Thema "Klima-Demonstration Jever" in Jever statt. Der Anmelder rechnet mit der Teilnahme von etwa 300 Personen. Die Strecke des Demonstrationszuges wird vom Sagenbrunnen aus beginnend, um die Innenstadt herum und teilweise auch hindurch verlaufen. Abschließend ist eine Kundgebung am Sagenbrunnen geplant. "Fahrraddemonstration" in Wilhelmshaven Fast zeitgleich, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, findet in Wilhelmshaven eine Versammlung "für bessere Fahrradwege und fahrradfreundliche Verkehrslenkung" statt. Die rund 150 durch den Veranstalter erwarteten Teilnehmer werden sich mit ihren Fahrrädern gemeinsam vom Bismarckplatz aus entlang der folgenden Strecke durch die Stadt bewegen: Bismarckstraße - Gökerstraße - Peterstraße - Grenzstraße - Mühlenweg - Schulstraße - Hegelstraße - Herbartstraße - Kirchreihe - Berliner Straße - Bismarckstraße - Werftstraße - Bremer Straße - Genossenschaftsstraße - Peterstraße - Werftstraße - Marktstraße - Luisenstraße - Rheinstraße - Virchowstraße - Ebertstraße - Knorrstraße - Bismarckplatz. Sowohl in Jever als auch in Wilhelmshaven muss entlang der Strecke mit temporären Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die beiden angemeldeten Versammlungen werden polizeilich begleitet.

