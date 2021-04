Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Klingeln an der Wohnungstür: Mobilfunk-Mitarbeiter von 21-Jährigem verletzt und beleidigt

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Zu einer Körperverletzung vor einem Mehrparteienhaus in der Hebbelstraße wurden Beamte des Polizeireviers Nord am gestrigen Mittwochnachmittag gerufen. Dort hatte ein 24-jähriger Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters zuvor an einer Wohnungstür geklingelt, um ein Angebot zu unterbreiten. Ein 21-Jähriger aus Kassel, der sich als Gast in dieser Wohnung aufhielt, soll den jungen Mann daraufhin aus dem Haus gedrängt, ihn angegriffen und rassistisch beleidigt haben. Familienangehörige des Tatverdächtigen griffen schließlich ein, indem sie den 21-Jährigen von dem am Boden liegenden Opfer wegzogen. Den 24-Jährigen aus Kassel brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt er leichte Verletzungen.

Wie das Opfer den eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord schilderte, hatte er gegen 14:15 Uhr in seiner Tätigkeit als Vertreter eines Mobilfunkanbieters an der Wohnungstür des Mehrparteienhauses geklingelt. Bevor er dem Mann an der Tür ein Angebot unterbreiten konnte, habe dieser ihn völlig unvermittelt angeschrien und aus dem Haus gedrängt. Auf der Straße sei der 21-Jährige ihm weiter gefolgt, habe ihn dann zu Boden geschubst und gewürgt. Zudem zerriss der Tatverdächtige sein T-Shirt und beleidigte ihn rassistisch, so der 24-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit. Den 21-Jährigen konnten die Polizisten anschließend vor dem Haus vorläufig festnehmen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn werden bei der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt.

