Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gruppe Kinder flüchtet nach erneuten Farbschmierereien an Waldauer Grundschule: Ermittlungen laufen; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau: Nachdem es in den letzten Tagen bereits zweimal zu Sachbeschädigungen durch Graffiti am Gebäude einer Grundschule in Waldau kam (siehe unsere Pressemitteilung von gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4894387), ist am gestrigen Dienstagmittag eine Gruppe Kinder bei erneuten Farbschmierereien ertappt worden. Etwa sieben Kinder im geschätzten Alter von 12 bis 13 Jahren ergriffen laut einer Zeugin gegen 16:40 Uhr auf der Gebäuderückseite im Bereich des dortigen Bolzplatzes die Flucht vom Tatort, als sie dort ertappt wurden. Wie die dorthin gerufene Streife des Polizeireviers Ost feststellte, waren neben den Graffitis und zwei Hakenkreuzen, die erst am selben Morgen entdeckt worden waren, nun weitere Schmierereien und auch zwei neue Hakenkreuze an den Wänden zu finden. Aus diesem Grund leiteten die Beamten ein weiteres Verfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung ein. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Bei den weiteren Ermittlungen geht die Polizei nun ersten Hinweisen zu möglicherweise beteiligten Kindern nach. Mit den Fällen sind die Ermittler der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen betraut. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell