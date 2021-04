Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Lkw fährt auf A 44 in Baustellenabsperrung: Fahrer unverletzt; Behinderungen Richtung Dortmund wegen Bergungsarbeiten

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel): Ein 36-Jähriger aus Tschechien ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch mit seinem Sattelzug auf der A 44 bei Zierenberg in einem Baustellenbereich in die Baustellenabsperrung gefahren. Der 36-Jährige blieb dabei unverletzt. Allerdings war seine Sattelzugmaschine erheblich beschädigt worden und auch Betriebsstoffe ausgetreten. Während der Bergungsarbeiten musste die A 44 in Richtung Dortmund am Morgen zeitweise voll gesperrt werden. Aktuell ist immer noch ein Fahrstreifen gesperrt, weshalb es einen Lkw-Rückstau bis zur Anschlussstelle Zierenberg gibt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 2:30 Uhr zwischen Zierenberg und Breuna, etwa 700 Meter vor der Raststätte Bühleck, zu dem Unfall gekommen. Aus noch unbekannten Gründen war der 36-Jährige mit seinem Sattelzug im Baustellenbereich von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Baustellenabgrenzung beschädigt. Der Sattelzung kam auf der Betonabgrenzung zum Stehen und neigte sich mit der gesamten Fahrzeuglänge in Richtung der Baustelle. Aufgrund dessen sind aufwendige Bergungs- und Reinigungsarbeiten erforderlich, weshalb die Fahrbahn in Richtung Dortmund von 6:00 bis 7:30 Uhr voll gesperrt werden musste und aktuell noch der rechte Fahrstreifen gesperrt ist. Diese Sperrung wird voraussichtlich noch bis mindestens 14:00 Uhr andauern. Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden beziffern die eingesetzten Beamten auf rund 40.000 Euro, wovon 2.000 Euro auf die beschädigte Baustellenabsicherung entfallen.

