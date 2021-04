Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Offenbar betrunkene Fußgängerin verursacht Auffahrunfall: Frau und auffahrender Fahrer flüchten; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Eine offenbar betrunkene Fußgängerin hat am gestrigen Dienstagabend in der Frankfurter Straße einen Auffahrunfall verursacht. Anschließend flüchtete nicht nur die Frau von der Unfallstelle, auch der Fahrer des auffahrenden Wagens suchte nach einem kurzen Gespräch mit seinem Unfallgegner das Weite. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Hinweise geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 19:40 Uhr von einem 32-Jährigen aus Hamburg zur Unfallstelle gerufen worden. Wie der Mann dort angab, war er mit seinem Auto, einem Renault, auf der Frankfurter Straße vom Weinberg kommend in Richtung Auestadion unterwegs. In Höhe der Hausnummer 106 war dann plötzlich die Frau zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn getreten, weshalb er stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der nachfolgende Fahrer eines grau-grünen Kastenwagens hatte dies offenbar zu spät gemerkt und war auf den Renault aufgefahren. Dabei war am Auto des 32-Jährigen ein Schaden von ca. 500 Euro an der hinteren Stoßstange entstanden. Der Fahrer des Kastenwagens war nach einem kurzen Gespräch jedoch von der Unfallstelle in Richtung Niederzwehren geflüchtet. Zu der Fußgängerin, die stark geschwankt haben soll, liegt derzeit keine weitere Beschreibung vor. Die Ermittlungen zu dem Kastenwagen und dessen flüchtigen Fahrer dauern derzeit an.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten Zeugen des Unfalls, die Hinweise auf die beiden flüchtigen Beteiligten geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 zu melden.

