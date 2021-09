Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Pkw-Einbrüche in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Kleingartengelände nahe des Rüstringer Stadtparks zu zwei Pkw-Einbrüchen. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Straße "Rosenhügel" geparkten Pkw ein und entwendeten eine Geldbörse aus dem Innenraum. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr gingen die Täter bei einem im Totenweg geparkten Pkw genauso vor und entwendeten hier sogar zwei Geldbörsen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen. Hinweis der Polizei: Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen zurück!

