Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Bei Frontalzusammenstoß tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.4.2021 gegen 14.30 Uhr, wurde ein 68-jähriger Pkw- Fahrer aus Ennigerloh- Westkirchen bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 475 nördlich von Westkirchen tödlich verletzt. Die andere Beteiligte, eine 68-jährige Frau aus Wadersloh, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 68-jährige Westkirchener mit seinem Mercedes die Bundesstraße in Richtung Warendorf. Aus ungeklärten Gründen geriet er in Höhe des Sportplatzes mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel der 68-jährigen Wadersloherin, die in Richtung Westkirchen fuhr. Zur Unfallaufnahme wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster ein Sachverständiger hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden durch die Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt wird. Die Bundesstraße 475 war zwischen Westkirchen und dem Abzweig nach Beelen bis 19.15 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet.

