Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs und der Mitarbeiter haben zwei Diebe am Donnerstag in der Fackelstraße gerechnet. Der Sicherheitsmitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts Drogeriemarktes beobachtete kurz nach 18 Uhr einen Mann, der eine Jogginghose mit in die Umkleide nahm und ohne diese wieder die Umkleide verließ Währenddessen wurde durch einen weiteren Mitarbeiter ein weiterer Mann beim Diebstahl erwischt. Die beiden Männer agierten gemeinsam. Sie hatten ein entsprechendes Werkzeug dabei und trafen sich im Bereich der Umkleidekabinen um die Diebstahlsicherungen und Etiketten von den Kleidungsstücken zu entfernen. Im Anschluss verstauten sie diese in einem mitgebrachten Rucksack. Auf die Beiden kommt nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls zu. Ebenfalls erhielten sie in dem Geschäft Hausverbot und einen Platzverweis. |elz

