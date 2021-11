Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus der Tasche gezogen

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe waren am Donnerstagvormittag in der Innenstadt aktiv. Einer 74-jährigen Frau zogen sie in der Fackelstraße unbemerkt den Geldbeutel aus der Tasche. Wie die Seniorin später zu Protokoll gab, bemerkte sie den Diebstahl, als sie sich gerade in einem Schuhgeschäft in der Fackelstraße aufhielt und an der Kasse ihre Ware bezahlen wollte. Während des Einkaufs war ihr allerdings niemand aufgefallen, der ihr zu nahe gekommen war. Zusammen mit dem Geldbeutel verschwanden 200 Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein und EC-Karte.

Den Diebstahl seiner Geldbörse meldete auch ein 25-jähriger Mann. Er hatte sich nach eigenen Angaben am späten Mittwochabend in einer Gaststätte in der Martin-Luther-Straße aufgehalten und nach einem Toilettengang festgestellt, dass sein Geldbeutel aus der Jackentasche verschwunden ist. Darin befanden sich mehrere EC- und Kreditkarten, Personalausweis, Firmenausweis, Krankenkassenkarte und ein geringer Bargeldbetrag. Hinweise auf mögliche Täter konnte der junge Mann leider nicht geben. Die Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie Wertgegenstände wie Geldbeutel, Handy oder dergleichen nicht aus den Augen - egal, wo Sie sich aufhalten! Die Jacke über der Stuhllehne oder eine unverschlossene Tasche sind für Diebe ein allzu leichtes Spiel, um an ihre Beute zu kommen. Machen Sie es den Tätern so schwer wie möglich! |cri

