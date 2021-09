Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht eines Tötungsdeliktes in Hamm - Mordkommission ermittelt

Dortmund (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der StA Dortmund und des PP Dortmund.

Am frühen Morgen des 19.09.2021 wurde im OLG-Park in Hamm eine 25jährige Frau leblos aufgefunden. Aufgrund des Verletzungsbildes ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Die Ermittlungen der Mordkommission aus Dortmund dauern an.

Hinweis für Medienvertreter:

Nachfragen zu dieser Pressemeldung richten Sie bitte am Montag, zu den üblichen Geschäftszeiten, an die Staatsanwaltschaft Dortmund. Zuständiger Dezernent ist Staatsanwalt Giesenregen, Tel.: 0231 - 926 26121

