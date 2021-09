Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrradaufzug von Witten über Dortmund nach Lünen verläuft störungsfrei - ein Fahrradfahrer nach Sturz verletzt.

Dortmund (ots)

Am heutigen Sonntag (19.09.2021) fand eine Versammlung in Form eines Aufzuges von Fahrradfahrenden statt. (s.hierzu auch:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5023095)

Ca. 1500 Teilnehmende machten sich mit ihren Rädern auf den Weg vom Rathausplatz in Witten zum Horstmarer See nach Lünen. Ein Großteil der Strecke verlief dabei durch das Stadtgebiet Dortmund. Betroffen waren hier auch die Bundesstraßen 1 und 236, die streckenweise gesperrt werden mussten. Auf der Bundesstraße 1 verlief die Sperrung in Richtung Unna zwischen der Straße "Am Kaiserhain" und der Auffahrt zur B 236 auf dem Westfalendamm. Die Bundesstraße 236 musste im Nachgang dazu in Richtung Lünen zwischen der oben genannten Auffahrt und der Abfahrt Dortmund - Derne gesperrt werden.

Auf dem gesamten Streckenverlauf kam es zwischenzeitlich immer wieder zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die Polizei Dortmund informierte die Bürgerinnen und Bürger hierüber detailliert auf den behördeneigenen Social-Media-Accounts.

Auf der Auffahrt zur B 236 stürzte ein 54-jähriger Radfahrer und verletzte sich dabei. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geschah dies ohne Fremdeinwirkung. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Insgesamt bilanziert die Polizei Dortmund dennoch einen störungsfreien Verlauf der Versammlung.

