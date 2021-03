Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Hünxe A 3 - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Düsseldorf (ots)

***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - Hünxe A 3 - Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Samstag, 6. März 2021, 9.33 Uhr

Mehrere verletzte Menschen und hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen auf der A 3 bei Hünxe. Ein Mann war beim Fahrstreifenwechsel mit seinem Pkw mit einem weiteren Pkw kollidiert. In der Folge kam es zum Zusammenprall mit einem Lkw.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Düsseldorf war ein 39-Jähriger aus Dinslaken an der Anschlussstelle Hünxe mit seinem Hyundai auf die A 3 in Richtung Arnheim aufgefahren. Unmittelbar danach wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den von hinten herannahenden Mercedes eines 19-Jährigen aus Essen. Es kam zur Kollision der beiden Autos und diese wurden dann gegen einen Lkw auf der rechten Fahrspur geschleudert. Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt und zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. In dem Hyundai verletzten sich der Fahrer und sein 40-jähriger Beifahrer leicht. Ein einjähriger Säugling, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 72.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell