Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath: 59-jährige Fußgängerin wird beim Überqueren der Straße von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 4. März 2021, 12.40 Uhr

Gestern Mittag wurde eine 59-jährige Düsseldorferin bei einem Verkehrsunfall in Rath schwer verletzt. Die Frau hatte zu Fuß die Bochumer Straße überqueren wollen und war dabei von einem Pkw erfasst worden.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen wollte die Fußgängerin zum Unfallzeitpunkt die Bochumer Straße etwa in Höhe der Straße In den Diken überqueren. Ein 46-jähriger Düsseldorfer war zur gleichen Zeit auf der Bochumer Straße in Richtung Am Gatherhof unterwegs. Er bremste seinen Pkw ab, um die Frau passieren zu lassen. Ein nachfolgender 32-Jähriger fuhr mit seinem VW links an dem haltenden Pkw vorbei und erfasste dann dort die 59-jährige Fußgängerin, die in der Zwischenzeit auf die Straße getreten war. Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die in einem Düsseldorfer Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell