Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Messerstich in den Oberschenkel

Polizei bittet um Mithilfe

Gießen (ots)

Gießen:

Ein kurioser Sachverhalt beschäftigt derzeit die Mitarbeiter der Gießener Polizei. Tage nach einem Messerstich in den Oberschenkel meldete sich das Opfer bei den Ermittlern. Die suchen nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Das 19-jährige Opfer überquerte am 19.09.2020 (Samstag), zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr in einer Gruppe von Freunden den Landgraf-Philipp-Platz. Als sie in Höhe der Braugasse liefen, kam ihnen mehrere Personen entgegen. Beim Vorbeigehen bemerkte der Gießener ein Schmerz im linken Oberschenkel. Er setzte sich auf eine Bank, bemerkte Blut am Bein und versorgte die Wunde notdürftig. Der 19-Jährige brachte die Wunde zunächst nicht in Verbindung mit den Personen, sondern nahm an, gegen etwas gestoßen zu sein. Am nächsten Morgen suchte er ein Krankenhaus auf. Ärzte operierten ihn an der acht Zentimeter tiefen Wunde, durch den Stich war ein Muskel durchtrennt worden. Am 27.09.2020 informierte das Opfer die Polizei. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ihm der Täter aus der entgegenkommenden Personengruppe heraus mit einem Messer in den Oberschenkel stach.

Eine genaue Beschreibung der Personen ist ihm nicht möglich.

Die Gießener Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen:

- Wer hat den Vorfall am frühen Morgen des 19.09.2020 am Landgraf-Philipp-Platz beobachtet?

- Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen?

Hinweise nimmt die Gießener Polizei unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell