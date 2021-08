Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Neun Fahrräder warten auf ihre Besitzer

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 17.8.2021 wurden in einem Waldgebiet zwischen der Robert-Linnemann-Straße und dem Daimlerring in Sassenberg elf Fahrräder aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Zwei Räder konnten bereits Diebstählen zugeordnet und an ihre Besitzer ausgehändigt werden.

Fotos der restlichen neun Fahrräder der Marken King, Batavus, Matador, Rabeneick, Kettler, McKenzie und Rehberg sind auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Warendorf abgebildet: https://warendorf.polizei.nrw/artikel/neun-fahrraeder-warten-auf

Die Eigentümer der sichergestellten Fahrräder werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 0 258 1/9 41 00-0.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell