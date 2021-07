Polizei Bochum

POL-BO: Geld aus Kasse gestohlen - Wer kennt diesen Mann?

Herne, Hattingen, Gelsenkirchen, Kamen (ots)

Bereits am 22. September 2020, gegen 17 Uhr, kam es in Herne zu einem Diebstahlsdelikt. Ein noch unbekannter Mann hatte an der Edmund-Weber-Straße 205 eine größere Bargeldsumme aus der Kasse eines Gemischtwarengeschäfts entwendet. Nach bisherigem Stand ist davon auszugehen, dass die Kasse im Vorfeld gezielt manipuliert wurde, um zu einem späteren Zeitpunkt das Geld entwenden zu können. Auf ähnliche Art begangene Taten wurden auch in Hattingen (7.9.20), Gelsenkirchen (8.9.20) und Kamen (11.9.20) gemeldet. Mit richerlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt den unter dem nachfolgende Link abgebildeten Mann? https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/herne-besonders-schwerer-fall-des-diebstahls-0 Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

