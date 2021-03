Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 47-jähriger Mann in Dollern von S-Bahn überrollt und durch Glück nicht schwer verletzt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen Abend kam es gegen 19:20 h in Dollern am dortigen Bahnhof zu einem Unfall, bei dem ein 47-jähriger Mann durch Glück nicht schwer verletzt wurde.

Der Cuxhavener hatte nach Zeugenangaben zunächst auf dem Bahnhof gesessen und war dann aus bisher ungeklärter Ursache vor einer aus Richtung Cuxhaven in Richtung Hamburg in den Bahnhof einfahrenden S-Bahn ins Gleisbett gestürzt.

Hier fiel er aber offenbar genau zwischen die Gleise. Der Lokführer hatte den Unfall beobachtet und bei dem mit ca. 40 km/h ankommenden Zug eine Vollbremsung eingeleitet.

Die Bahn überrollte den Cuxhavener, der durch Glück dabei aber nicht schwer verletzt wurde.

Die alarmierten Ortswehren aus Dollern und Horneburg rückten mit ca. 50 Feuerwehrleuten an der Einsatzstelle an und mussten zunächst die Oberleitung erden bevor die schwierige Rettung unter dem Zug vorgenommen werden konnte. Dabei mussten sich die Feuerwehrleute unter der Bahn zu dem Verletzten vorrobben und konnten ihn dann zur Seite herausziehen.

Der 47-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Stader Notarzt von der Besatzung eines Horneburger Rettungswagens ins Elbeklinikum eingeliefert.

Ein Notfallmanager der Bahn übernahm die Koordination der Maßnahmen der Bahn. So wurde der Lokführer gegen einen Ersatz ausgetauscht und der Zug auf Schäden untersucht. Die Bahnstrecke zwischen Horneburg und Stade wurde für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt, ein Busersatzverkehr wurde eingerichtet.

Die Fahrgäste in der S-Bahn blieben bei dem Vorfall unverletzt und konnten nach der Freigabe der Strecke mit dem Zug nach etwas über einer Stunde die Fahrt in Richtung Buxtehude fortsetzen.

Beamte der Horneburger Polizeistation und der Bahnpolizei übernahmen noch vor Ort die ersten Maßnahmen und die Unfallbearbeitung; wie es zu dem Vorfall gekommen ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Horneburger Polizeistation unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell