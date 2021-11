Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verschwundenes Auto wieder aufgetaucht

Kaiserslautern (ots)

Der Mazda Tribute, der Anfang der Woche in der Alex-Müller-Straße verschwunden war, ist wieder aufgetaucht. Nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs meldete sich ein Mitarbeiter einer Liegenschaftsverwaltung, die für ein Haus in der Eisenbahnstraße zuständig ist, und gab der Polizei den Hinweis, dass der gesuchte Pkw seit Montag vor dem Gebäude stehe. Eine ältere Dame sei beim Aussteigen beobachtet worden.

Es handelte sich tatsächlich um den Wagen, der am Dienstag als gestohlen gemeldet worden war. Da am Fahrzeug keine Spuren eines Aufbruchs oder Kurzschließens gefunden werden konnten und sich beide Schlüssel im Besitz der Halterin befinden, muss derzeit davon ausgegangen werden, dass die Seniorin den Wagen selbst in der Innenstadt abgestellt und anschließend vergessen hat, wo er steht. |cri

