POL-PPWP: Zwei Unfälle im Ampel-Rückstau

Kaiserslautern (ots)

Drei Autos waren am Donnerstagmorgen in der Mainzer Straße in einen Unfall verwickelt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Nach den bisherigen Ermittlungen waren gleich zwei Autofahrer unaufmerksam und hatten nicht genug Sicherheitsabstand zum Vordermann eingehalten. Als ein 37-Jähriger mit seinem Pkw auf seinem Weg in Richtung Innenstadt aufgrund eines Rückstaus an der Ampel bremsen musste, krachte ihm sein 19 Jahre alter Hintermann aufs Heck. Und auch der 32-jährige Fahrer des nachfolgenden Wagens konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die Unfallfahrzeuge auf.

Die Folge(n): Drei beschädigte Autos - das mittlere am stärksten, da es vorne und hinten betroffen war. Und für die beiden Unfallverursacher gab's gebührenpflichtige Verwarnungen. |cri

