Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Bike geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Bike ist am Dienstagvormittag in der Reichswaldstraße gestohlen worden. Das Fahrrad war dort in der Unterführung abgestellt und durch zwei Schlösser gesichert. Die Fahrradschlösser wurden nicht zurückgelassen. So dass nicht klar ist, wie der Dieb diese geknackt hat. Es handelt sich um ein E-Bike (Pedelec) der Marke Kalkhoff AGUTTO mit schwarz-grauem Rahmen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad davonfuhr, oder die wissen, wo es jetzt abgestellt ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion in der Logenstraße zu melden. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell