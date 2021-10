Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen, 18.10.2021, gegen 07:15 Uhr, fuhren die Unfallbeteiligten mit ihren Autos, von der Mannheimer Straße kommend, hintereinander die Sternstraße in Ludwigshafen. Als der vorausfahrende 23-Jährige verkehrsbedingt abbremste, fuhr ihm der nachfolgende 57-Jährige auf. Hierbei verletzte sich der 23-Jährige leicht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell