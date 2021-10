Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorroller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 17.10.2021, 16:00 Uhr und Montag, dem 18.10.2021, 06:00 Uhr, wurde in der Wilhelmstraße in Ludwigshafen ein Motorroller entwendet, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem o.a. Zeitraum etwas in Bezug auf den Rollerdiebstahl beobachten haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell