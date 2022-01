Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-jähriger Peugeot-Lenker stand am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr an der "Thermalbadkreuzung" in Böblingen an der roten Ampel, als diesem ein 40-jähriger BMW-Lenker auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die drei Insassen des Peugeot im Alter von 16, 19 und 53 Jahren leicht verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtsachschaden beträgt circa 8.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell