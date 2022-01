Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Sporthalle verwüstet, mehrere tausend Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Über den Jahreswechsel drangen vermutlich mehrere unbekannte Täter in die Sonnenberghalle in Möglingen ein. In der Halle wurden sanitäre Anlagen sowie Spiegel und Schränke, in denen sich Sportgeräte befanden, beschädigt. Die Sportgeräte waren im gesamten Hallenbereich verteilt. Des Weiteren haben die Täter Abflussrohre der Waschbecken mittels Papierhandtüchern verstopft, sodass Wasser über die Waschbecken austrat. Es ist davon auszugehen, dass die Täter durch die nicht verschlossene Haupteingangstür in die Halle eingedrungen sind. Es konnten umfangreiche Spuren gesichert werden, deren Auswertung noch im Gange sind. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Ein Verantwortlicher der Stadt Möglingen war vor Ort und sicherte im Anschluss die Sporthalle.

