Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht...

Koblenz (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter betrat am 23.09.2021 gegen 17:40 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Koblenzer Löhrstraße und packte mehrere Bekleidungsstücke in eine mitgebrachte Plastiktüte um diese zu stehlen.

Dabei wurde er durch einen anwesenden Ladendetektiv beobachtet. Bei dem Versucht den Dieb im Kassenbereich festzuhalten, riss dieser sich los, besprühte den Detektiven und einen weiteren Kollegen mit Pfefferspray und flüchtete.

Ersten Ermittlungen zufolge war der Dieb in Begleitung einer ebenfalls unbekannten weiblichen Person.

Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise zum Täter und/oder zur der weiblichen Begleitung. Hinweise bitte an die 0261 103-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell