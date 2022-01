Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Brand eines Wäschetrockners

Ludwigsburg (ots)

Auf Grund eines technischen Defekts geriet am Samstagnachmittag gegen 13.10 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses im Amselweg in Hohenhaslach ein Trockner in Brand. Durch die Feuerwehren Sachsenheim, Sersheim und Vaihingen an der Enz konnte dieser rechtzeitig gelöscht werden, sodass niemand verletzt wurde. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren waren mit 36 Wehrleuten und acht Fahrzeugen im Einsatz.

