POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 10. Dezember 2021:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 10. Dezember 2021:

Wolfenbüttel: Fahrer eines Transporters mit 1,9 Promille unterwegs

Donnerstag, 09.12.2021, gegen 05:20 Uhr

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte eine Streife der Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen 42-jährigen Fahrer eines Transporters. Der 42-Jähjrige war zuvor von einem Autofahrer beobachtet worden, wie er auf der Autobahn aus Braunschweig kommend in extremen Schlangenlinien gefahren war. Hier sei es mehrfach fast zur Kollision mit der Leitplanke gekommen. Der Fahrer habe dann die Autobahn an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-West verlassen und sei weiter in Richtung Adersheim gefahren. Hier habe er letztendlich in einer Seitenstraße angehalten und war über dem Steuer eingeschlafen. Die Kontrolle des Fahrers ergab einen Alkoholwert von 1,9 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

