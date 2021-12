Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.12.2021:

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Nagelstudio

Am 08.12. gegen 08:30 Uhr stellte eine 51-jährige Peinern fest, dass in der Nacht zuvor versucht wurde in ihr Nagelstudio in der Bodenstedtstraße einzubrechen. Hinzugerufene Polizisten stellten fest, dass dieser Versuch gescheitert ist und lediglich Beschädigungen an der Eingangstür verursacht wurden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Diebstahl von zwei hochwertigen PKW

In der Nacht auf den 08.12. sind gleich zwei hochpreisige Fahrzeuge der Marke BMW entwendet worden. Zunächst musste gegen 05:15 Uhr ein 48-jähriger Autobesitzer in Denstorf feststellen, dass sein BMW der 7er Reihe verschwunden ist. Der Wagen hatte seit dem vorigen Abend auf dem Grundstück in der Straße "Zur Meesche" gestanden. Kurze Zeit später meldete ein 47-jähriger Lengeder, dass sein BMW X5 im "Mozartring" gestohlen worden sei. Auch dieser Wagen ist über Nacht am Haus geparkt worden. In beiden Fällen ist noch unklar, auf welchem Wege die Fahrzeuge gestartet worden sind. Die Ermittlungen dazu laufen. Der Gesamtschaden summiert sich auf etwa 85.000 Euro. Hinweise oder auffällige Beobachtungen nimmt die Polizei in Vechelde entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell