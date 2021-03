Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Mit Toilettentrick Schmuck ergaunert

Duisburg (ots)

Zwei unbekannte junge Frauen haben am Montagmittag (22. März, gegen 12 Uhr) eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Dittfeldstraße bestohlen. Sie gaben vor, mit der Enkelin der 77-Jährigen befreundet zu sein und zur Toilette zu müssen. Die Dame ließ die Frauen herein und wartete mit einer der beiden in der Küche, während die andere angeblich die Toilette nutzte. Als die Seniorin keine Toilettenspülung hörte, wurde sie misstrauisch und ging nachsehen. Doch zu diesem Zeitpunkt muss die Trickdiebin schon zugeschlagen haben: Die junge Frau kam ihr im Flur entgegen und verschwand kurz darauf mit ihrer Komplizin aus der Wohnung. Mit den beiden Frauen war auch Schmuck der älteren Dame verschwunden: Im Wohnzimmer waren Schränke durchwühlt und es fehlten eine Uhr, eine Kette und ein Ring.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die die beiden etwa 15 bis 18 Jahre alten Frauen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Duisburger Polizei zu melden. Die Frauen werden als schlank und dunkelhaarig beschrieben. Eine trug zur Tatzeit eine Jogginghose und eine dunkle Jacke.

Die Polizei Duisburg appelliert: Bleiben Sie misstrauisch, wenn fremde Menschen angeblich ihre Toilette nutzen, ein Glas Wasser trinken oder sich Zettel und Stift für eine Nachricht ausleihen wollen - erst recht, wenn sie zu zweit oder dritt vor ihrer Tür stehen. Glauben Sie nicht jeden Vorwand, auch wenn er im ersten Moment noch so plausibel erscheint. Haben Sie als Nachbar ein Auge für ältere Mitbewohner, besonders wenn Ihnen fremde Menschen im Hausflur begegnen.

