Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Brandalarm durch explodierenden Wasserboiler (13.07.2020)

Trossingen (ots)

Ein defekter Wasserboiler führte am Montagnachmittag gegen 15.00 Uhr zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen im Betriebsgebäude einer Firma im Industriegebiet an der Eglishalde.

In den Betriebsräumen der Firma platzte in einem vor wenigen Wochen neu installierten Wasserboiler ein Schlauch. Dies führte zum Austritt von heißem Wasser und Dampf, wodurch die Brandmeldeanlage der Firma aktiviert wurde. In den Betriebsräumen kam es zum Austritt von Wasser aus dem defekten Boiler.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

