Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Polizei stoppt Raser - 48 km/h zu schnell

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Montag (22. März) im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung am Kalkweg im Bereich der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung 52 Autofahrer gemessen, die zu schnell gefahren sind. Dabei überschritten sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Tauriger Spitzenreiter war ein Mercedes-Fahrer, der mit 78 km/h unterwegs war. Er muss mit 200 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Ein Skoda-Fahrer wird seinen Führerschein ebenfalls für einen Monat abgeben. Der Mann war mit 29 km/h zu viel von der Radaranlage gemessen worden. Die anderen 50 erhalten in den nächsten Tagen Post mit der Aufforderung, ein Verwarnungsgeld zu bezahlen.

