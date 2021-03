Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Polizei kontrolliert Raserszene an der L 1

Duisburg (ots)

Erneut war die Duisburger Polizei am vergangenen Wochenende (19./20. März) rund um die L 1 im Einsatz, um die so genannte Raser-, Poser- und Datingszene zu überwachen. In den späten Abend- und Nachtstunden kontrollierten die Beamten am Freitag und Samstag rund 70 hochmotorisierte Fahrzeuge und deren Insassen. In 13 Fällen legten die Ordnungshüter Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten vor. Dabei ging es elf Mal um Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Hierbei fiel ein Fahrzeug aus Herne auf, in dem fünf Insassen aus fünf verschiedenen Haushalten saßen - Schutzmasken: Fehlanzeige. Darüber hinaus sorgten die Beamten mit neun Verwarngeldern und 15 Platzverweisen ein weiteres Mal dafür, dass die nächtlichen Ruhestörungen auf den Straßen in Hamborn und Marxloh nicht überhandnehmen.

