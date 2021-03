Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Zeugen für Brände gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (21. März, 2 Uhr) brannten an der Knappenstraße in Homberg drei Müllcontainer. Die starke Hitze beschädigte außerdem die Stoßstange und das Rücklicht eines in der Nähe geparkten Mercedes. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Zeuge sagte später der Polizei, dass er drei Jugendliche in der Nähe beobachtet habe.

Am Sonntagabend (19:10 Uhr) brannte es im Bereich eines Kellerabgangs eines leerstehenden Hauses an der Wörthstraße in Hochfeld. Jemand hatte hier offensichtlich ein Stapel Papier und Pappe angezündet. Die Tür zum Kellerabgang wurde leicht beschädigt.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 11 der Duisburger Polizei melden können.

Im Fall des Feuers an der Marxloher Vereinsstraße vom Sonntagmorgen (21. März, 5 Uhr) geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Bei dem Feuer brannte das Vereinsheim eines Kleingartenvereins vollständig aus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell