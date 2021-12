Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 8. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Samstag, 04.12.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 05.12.2021, 12:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag, 04.12.2021, 12:00 Uhr, und Sonntag, 05.12.2021, 12:00 Uhr, aus einem Abstellschuppen ein hierin abgestelltes rotes Fahrrad der Marke Pegasus im Wert von rund 500 Euro. Der Abstellschuppen befand sich auf einem Grundstück in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel. Vermutlich wurde vom Täter ein älteres Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Dieses schwarze Herrenrad unbekannter Herkunft wurde sichergestellt. Hinweise: 05331 / 933-0.

