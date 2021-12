Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 7. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Pedelec-Fahrerin bei Unfall verletzt, Verursacherin fährt davon

Montag, 06.12.2021, gegen 11:55 Uhr

Am Montag, gegen 11:55 Uhr, ereignete sich in der Straße Schloßplatz in Wolfenbüttel ein Verkehrsunfall, bei dem die 36-jährige Fahrerin eines Pedelec leicht verletzt worden ist. Demnach war sie mit ihrem Fahrrad in Richtung Schulwall unterwegs. Hier sei eine bislang unbekannte Autofahrerin aus dem dortigen verkehrsberuhigten Bereich plötzlich in den fließenden Verkehr eingefahren. Es sei dann zum Frontalzusammenstoß mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin gekommen. Diese sei zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn gestürzt. Durch die Kollision habe sie sich leicht verletzt. Die unbekannte Unfallverursacherin habe kurz angehalten, sich geäußert, dass sie die Radfahrerin nicht gesehen habe und sei dann weitergefahren. Die Autofahrerin sei zirka 75 Jahre alt gewesen, habe kurze schwarze Haare getragen und sei mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen. Zum PKW kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen PKW der Marke VW mit WF - ?? Kennzeichen gehandelt habe. Zwei bislang unbekannte Männer hätten der Radfahrerin aufgeholfen und hätten möglicherweise auch den Unfall beobachtet. Sie und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

